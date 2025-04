Σίγουρος για τις ικανότητές του, ο Μαμαρντασβίλι έβαλε στοίχημα 50 ευρώ με τον Βινίσιους ότι θα πιάσει το πέναλτι του Βραζιλιάνου στον αγώνα Ρεάλ - Βαλένθια και δικαιώθηκε πανηγυρικά!

Η Βαλένθια κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για πρώτη φορά από το 2008 χάρη στο τελικό 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία παράλληλα εκτροχίασε από τη «μάχη» του τίτλου. Τα πράγματα ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν κυλήσει διαφορετικά για τη Βασίλισσα αν ο Βινίσιους είχε ευστοχήσει από το σημείο του πέναλτι στο 13΄, όμως ο Μαμαρντασβίλι είχε διαφορετικά σχέδια...

Ο Γεωργιανός γκολκίπερ νίκησε τον Βραζιλιάνο από τα έντεκα βήματα και στο τέλος του αγώνα αναδείχθηκε ως MVP του αγώνα χάρη στις σπουδαίες αποκρούσεις του που κράτησαν τους παίκτες του Αντσελότι μακριά από τα δίχτυα του.

Μετά το φινάλε του αγώνα μάλιστα ο γκολκίπερ της Βαλένθια αποκάλυψε στο «El Chiringuito» κι ένα στοίχημα που έβαλε με τον Βινίσιους νωρίς στον αγώνα, τονίζοντας πως είπε στον Βραζιλιάνο ότι θα αποκρούσει την εκτέλεση του πέναλτι.

«Είχα μια συζήτηση με τον Βινίσιους και κέρδισα 50 ευρώ. Τον ρώτησα αν ήθελε να στοιχηματίσουμε 50 ευρώ ότι θα πιάσω το πέναλτι και δέχθηκε. Υποτίθεται ότι έπρεπε να με πληρώσει μετά το παιχνίδι, αλλά δεν μου τα έδωσε. Δεν με πειράζει ωστόσο» είπε χαριτολογώντας ο Γεωργιανός μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε τη Βαλένθια να δραπετεύει με το τρίποντο από τη Μαδρίτη.

