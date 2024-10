Έπειτα από σχεδόν έξι μήνες ο Φρένκι Ντε Γιονγκ επέστρεψε στην αποστολή της Μπαρτσελόνα και τίθεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για το αποψινό παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις.

Έτοιμος για τη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση ο Φρένκι Ντε Γιονγκ. Σχεδόν έξι μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλο, ο Ολλανδός χαφ της Μπαρτσελόνα έλαβε το «πράσινο» φως για την επιστροφή του στη δράση.

Όπως ενημέρωσε επισήμως η Μπαρτσελόνα, ο Ντε Γιονγκ τέθηκε 100% έτοιμος από το ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα» και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για το αποψινό σημαντικό παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, αντίστροφα για τη δική του επιστροφή μετράει και ο Γκάβι, καθώς ο νεαρός Ισπανός χαφ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Φλικ μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

🚨 Frenkie de Jong is declared fit and is in the squad for Barça vs Young Boys in the @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/JVZsmDzfMZ