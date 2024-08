Ρεάλ Μαδρίτης και Αταλάντα μετρούν αντίστροφα για τη «μάχη» που θα δώσει σε μια από τις δύο το ευρωπαϊκό Super Cup και τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η μεν ανέβηκε ξανά στη... θέση της, στον πιο «λαμπερό» θρόνο της Ευρώπης και η δε έκανε κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ ξανά στην ιστορία της. Και κάπως έτσι οι δυο τους... έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη κούπα της σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Champions League και η Αταλάντα το Europa League και τώρα το Super Cup περιμένει υπομονετικά να δει ποια θα είναι αυτή που θα το σηκώσει στη Βαρσοβία (14/08 - 22:00|Cosmote Sport 1HD/MEGA). Δύο απόλυτα διαφορετικές ομάδες για ένα τρόπαιο.

