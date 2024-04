Η Ζάλτσμπουργκ μετά την πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Άρσεναλ κλείδωσε τη θέση της ως η τελευταία ευρωπαϊκή ομάδα που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Μπάγερν νίκησε την Άρσεναλ με 1-0 στο Μόναχο, την απέκλεισε από το Champions League και της στέρησε... 50 εκατομμύρια ευρώ! Οι Κανονιέρηδες είχαν «παράθυρο» να μπουν στο αναμορφωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων εάν έβγαιναν νικητές στη φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όμως από τη στιγμή που έμειναν εκτός χάνουν την ευκαιρία τους και μαζί το μεγάλο χρηματικό μπόνους.

Από τη στιγμή που οι Λονδρέζοι δεν θα πάρουν μέρος στο τουρνουά το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάει μέσω ranking στη Ζάλτσμπουργκ, η οποία θα γεμίσει τα ταμεία της με 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 24 από τα 32 κλαμπ που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά. Θυμίζουμε πως Ευρώπη και η UEFA έχουν εξασφαλίσει 12 συμμετέχουσες ομάδες, η CONMEBOL ακολουθεί με έξι, η CONCACAF με πέντε (τέσσερις συν μια ακόμα θέση λόγω ότι η διοργάνωση διεξάγεται στις ΗΠΑ), από τέσσερις ομάδες μετρούν Ασία (AFC) και Αφρική (CAF), ενώ μια εξασφάλισε η Ωκεανία.

Congratulations to @RedBullSalzburg on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



As a result of @Arsenal's elimination from the @ChampionsLeague, FC Salzburg are now assured of a spot at the tournament via Europe's rankings pathway. pic.twitter.com/CgBjxdNGMD