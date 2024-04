Στη ρεβάνς της ισοπαλίας στο Λονδίνο (2-2) η Μπάγερν υπέταξε την Άρσεναλ στο Μόναχο με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League!

Λίγες μέρες αφού έχασε και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά από 11 διαδοχικά χρόνια η Μπάγερν Μονάχου έδειξε πως ακόμα και στα χειρότερα της... παραμένει Μπάγερν! Στη ρεβάνς της ισοπαλίας στο «Emirates» με 2-2 οι παίκτες του Τόμας Τούχελ «λύγισαν» την Άρσεναλ με 1-0 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League. Επιστροφή των Βαυαρών στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από τέσσερα χρόνια, όταν και είχαν πάρει το τρόπαιο στον τελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν (1-0).

Μπορεί ο αγώνας να μην είχε τον ρυθμό και τις φάσεις του αγώνα του Λονδίνου, όμως η Μπάγερν και στη ρεβάνς ήταν στα σημεία ανώτερη από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Οι γηπεδούχοι απείλησαν μόλις στο 3', όταν π Σανέ άνοιξε δεξιά την μπάλα προς τον Κίμιχ, ο Γερμανός έβγαλε τη σέντρα και ο Κέιν αστόχησε με σουτ από καλό σημείο. Τρία λεπτά αργότερα ο Κέιν δοκίμασε το πόδι του από το ημικύκλιο και αστόχησε, ενώ στο 8' ο Μαρτινέλι αστόχησε με σουτ εκτός περιοχής.

Στο 24' ο Μουσιάλα δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής αλλά ο Ράγια είχε απάντηση. Στο 31' ο Όντεγκααρντ γύρισε στον Μαρτινέλι, ο οποίος σούταρε αμαρκάριστος από το σημείο του πέναλτι, όμως έστειλε την μπάλα αδύναμα προς το κέντρο και ο Νόιερ μπλόκαρε. Αυτή ήταν επί της ουσίας και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Οι Βαυαροί είχαν διπλή ευκαιρία για να προηγηθούν δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους. Ο Κίμιχ έβγαλε τη σέντρα, ο Γκορέτσκα με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο και ο Γκερέιρο στην επαναφορά με σουτ σημάδεψε το δεξί κάθετο δοκάρι. Οι Βαυαροί πήραν εν τέλει το προβάδισμα στο 63'. Ο Σανέ έκανε δυνατή σέντρα, κατέβασε αριστερά ο Γκερέιρο, ο οποίος έκανε «γλυκό» γέμισμα και ο Κίμιχ πέτυχε το «χρυσό» γκολ με κεφαλιά ψαράκι. Η Άρσεναλ προσπάθησε να απαντήσει, όμως η μοναδική καλή στιγμή της ήταν στο 88', όταν ο Όντεγκααρντ βγήκε τετ α τετ με τον Νόιερ αλλά αστόχησε.

Μετά την Ντόρτμουντ και η Μπάγερν σφράγισε την πρόκριση της στα ημιτελικά του Champions League. Τελευταία φορά που βρέθηκαν δυο ομάδες της Bundesliga στους «4» ήταν τη σεζόν της πανδημίας, το 2020, όταν είχαν φτάσει σε αυτή τη φάση τόσο οι Βαυαροί, που εν τέλει πήραν το τρόπαιο, όσο και η Λειψία. Η αμέσως προηγούεμενη φορά και η τελευταία που αγωνίστηκαν στα ημιτελικά Μπάγερν και Ντόρτμουντ ήταν το 2013, όταν οι δυο ομάδες είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου και πάλι είχαν νικήσει οι Βαυαροί (2-1).

The last three times two German teams reached the Champions League semi-finals:



◉ 2012/13: Bayern & BVB

◎ 2019/20: Bayern & RB Leipzig

◉ 2023/24: Bayern & BVB



We could get a repeat of the 2013 final… which was also at Wembley. 👀#UCL