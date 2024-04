Αραούχο: «Το ποδόσφαιρο που μου δίνει τόση χαρά, τώρα με πονάει πολύ»

Ο Αραούχο με ανάρτησή του στα social media μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Παρί, ευχαρίστησε τον κόσμο των Καταλανών για τη στήριξή του και εξομολογήθηκε πως το ποδόσφαιρο που του δίνει τόση χάρα τώρα τον πονάει.

Ο Ρόναλντ Αραούχο με ανάρτησή του στα social media μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Παρί Σεν Ζερμέν από την προημιτελική φάση του Champions League, ευχαρίστησε τον κόσμο των Μπλαουγκράνα για τη στήριξή του και αποκάλυψε πως το ποδόσφαιρο που του δίνει τόση χάρα τώρα τον πονάει.

«Το ποδόσφαιρο που μου δίνει τόση χαρά, τώρα με πονάει πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι άνευ όρων δίπλα μου, τους συμπαίκτες μου που άφησαν τα πάντα στο γήπεδο και τους φιλάθλους που πίστεψαν σε αυτή την ομάδα μέχρι το τέλος. Λυπάμαι πολύ που δεν σας δώσαμε αυτή τη χαρά. Θα προσπαθήσουμε ξανά. Φόρτσα Μπάρτσα, για πάντα! Ο Θεός έχει τον έλεγχο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αραούχο στο Twitter.

El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. 🙏🏾



Lo… pic.twitter.com/nzh9ALxrL3