Ο Ραφαέλ Μαρκές φαίνεται πως θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την πάγκο της Μπαρτσελόνα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Την ώρα που τα Καταλανικά Μέσα εξακολουθούν να στέκονται στις πιέσεις του Λαπόρτα προς τον Τσάβι, νέα δημοσιεύματα έρχονται για να τονίσουν ότι ο Μεξικάνος προπονητής είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον τωρινό τεχνικό των «μπλαουγκράνα».

Όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo ο Μάρκες είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στη λίστα της Μπαρτσελόνα. Πρόκειται άλλωστε για τον προπονητή της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα, έχοντας καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανεβάσει αισθητά τις μετοχές του και να έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό τις προπονητικές του ικανότητες.

Η Μπαρτσελόνα δεν θέλει να προχωρήσει σε μια πρόσληψη ενός... τυχαίου που δεν θα γνωρίζει το κλαμπ και τα αγωνιστικά «πιστεύω» της και για αυτό ο Μεξικανός θεωρείται ο καταλληλότερος ώστε να διαδεχθεί τον Τσάβι.

Ο Καταλανός τόνισε πάντως και μετά την ήττα με την Παρί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την απόφαση του και ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα».

