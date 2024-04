Γκουντογκάν: «Έπρεπε να μείνει μακριά ο Αραούχο, η αποβολή ''σκότωσε'' το παιχνίδι μας» (vid)

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν δεν έκρυψε την απογοήτευση για τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα, ωστόσο στις δηλώσεις του δεν ασχολήθηκε με την διαιτησία, αλλά με τα λάθη της ομάδας του.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν εμφανίστηκε απογοητευμένος στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και την ήττα της ομάδας του από τους Γάλλους με 4-1 που οδήγησε στον αποκλεισμό της, ωστόσο δεν στάθηκε τόσο στην διαιτησία του αγώνα, όπως ο προπονητής του Τσάβι Ερνάντεθ, αλλά στις ευθύνες εκείνου και των συμπαικτών του.

Ο Γερμανός κεντρικός μέσος, αφού ξεκαθάρισε πως δεν έχει δει την φάση και δεν ξέρει αν ο συμπαίκτης ακούμπησε την μπάλα, ανέφερε πως ο Αραούχο θα έπρεπε να μείνει μακριά αν δεν ήταν σίγουρος πως θα μπορούσε να ακουμπήσει την μπάλα, αφού απλώς θα υπήρχε ένα τετ α τετ που ή θα το απέκρουε ο τερματοφύλακας ή θα κατέληγε στα δίχτυα των Καταλανών και θα γινόταν το 1-1, σενάρια και τα δύο καλύτερα από εκείνος της αποβολής που πραγματικά «σκότωσε» το παιχνίδι των «Μπλαουγκράνα», όπως παραδέχθηκε.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το παιχνίδι:

«Είμαι απογοητευμένος. Πολύ απογοητευμένος πραγματικά γιατί ήμασταν σε μία τόσο καλή θέση. Όχι μόνο μετά τον πρώτο αγώνα,αλλά και μετά το γκολ που σκοράραμε. Όλα ήταν στα χέρια μας και απλά τα πετάξαμε με τον πιο απλό τρόπο. Απλώς δώσαμε την πρόκριση στην Παρί κι αυτό είναι το πιο απογοητευτικό».

Για την φάση του Αραούχο:

Αν αυτός (Αραούχο) του έκανε φάουλ (στον Μπαρκολά), τότε νομίζω πως είναι κόκκινη κάρτα. Δεν έχω δει το ριπλέι, δεν ξέρω. Εσείς ίσως γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι δύσκολο να πεις. Ξέρετε στις κρίσιμες αυτές στιγμές χρειάζεται να είσαι σίγουρος πως θα φτάσεις στην μπάλα.

Αν δεν είσαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις, και ξαναλέω δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα ή όχι, πρέπει να μείνεις μακριά. Θα προτιμούσα να είχαμε δεχθεί ένα γκολ ή να δίναμε ένα τετ α τετ στον επιθετικό. Παρ' όλα αυτά η μπάλα ήταν πολύ μακριά από κείνον οπότε δεν ξέρω καν αν θα την προλάβαινε. Αλλά ίσως να αφήναμε τον τερματοφύλακά μας να μας σώσει ή ακόμη να δεχθούμε ένα γκολ, επειδή το να παίξουμε μ' έναν παίκτη λιγότερο απλώς σκότωσε το παιχνίδι μας».

Για το δεύτερο γκολ:

«Ξανά, ακόμη ένα λάθος. Έπρεπε να επέμβουμε εκεί. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε να σουτάρει, επειδή ήταν τόσο μόνος του. Δεν ήταν τίποτα για το οποίο δεν είχαμε προπονηθεί πριν. Ο κοντινότερος παίκτης έπρεπε να επέμβει. Είμαστε τρεις με τρεις και ο Βιτίνια ήταν ο τέταρτος. Κάποιος έπρεπε να βγει μπροστά.

Κανείς δεν το έκανε ή το έκαναν πολύ αργά. Ήταν ένα καλό σουτ και αυτοί πέτυχαν έτσι το δεύτερο γκολ. Αλλά δεν ήταν αναγκαίο καθόλου. Είναι αργά πια».

