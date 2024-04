Με μια χαρακτηριστική χειρονομία, κουνώντας το χέρι του, αποχώρησε από το γήπεδο μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ρόναλντ Αραούχο.

Μοιραίος αποδείχθηκε ο Ρόναλντ Αραούχο για την Μπαρτσελόνα στη μεγάλη ρεβάνς με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη. Ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 29ο λεπτό και ενώ η Μπαρτσελόνα ήταν μπροστά με 1-0 στην αναμέτρηση και με 4-2 στο συνολικό σκορ.

Δευτερόλεπτα μετά την κόκκινη που αντίκρισε, ο Αραούχο αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κάνοτας μια χαρακτηριστική χειρονομία. Ο Ουρουγουανός κούνησε το χέρι του με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, με τα Μέσα της χώρας του να τον... προδίδουν. Όπως αποκάλυψαν οι συμπατριώτες του Αραούχο, η κίνηση αυτή χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί σε μια ληστεία.

Πρόκειται για μια κλασική λατινοαμερικάνικη χειρονομία η οποία ωστόσο χρησιμοποιείται παγκοσμίως και όχι μόνο στις χώρες της Νότιας Αμερικής. Δεν αποκλείεται η ποινή του Αραούχο να είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν η UEFA αποφασίσει να εξετάσει περισσότερο τη χειρονομία του κεντρικού αμυντικού της Μπαρτσελόνα.

