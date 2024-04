Αυτές είναι οι ενδεκάδες της Άρσεναλ και της Μπάγερν Μονάχου για τον μεταξύ τους πρώτο προημιτελικό του Champions League στο Λονδίνο.

Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου μετρούν αντίστροφα για τη μεταξύ τους «μονομαχία» στα προημιτελικά του Champions League. Οι Βαυαροί βρέθηκαν στην ευχάριστη θέση να δουν τον Μάνουελ Νόιερ να επιστρέφει πάνω στην ώρα από τον τραυματισμό του για το μεγάλο παιχνίδι και να παίρνει φανέλα βασικού από τον Τόμας Τούχελ.

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, πέρα από την επιλογή του Κίβιορ στο αριστερό άκρο της άμυνας, το σχήμα του Αρτέτα. Επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα των Gunners ο Μαρτινέλι, ενώ ο Κάι Χάβερτς θα βρεθεί ξανά στην αιχμή του δόρατος.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ραγιά, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Γουάιτ, Κίβιορ, Ζορζίνιο, Ράις, Σάκα, Όντεγκααρντ, Χάβερτς, Μαρτινέλι

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Kiwior in at left-back

⚡️ Martinelli on the wing

💪 Havertz leads the line



Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/fRctf9TuqD