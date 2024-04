Η UEFA ανακοίνωσε πως άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών τελικών, ανάμεσά τους και αυτού της Αθήνας στην «OPAP Arena» για το Conference League.

Η UEFA ανακοίνωσε πως άνοιξε η πλατφόρμα της για την αίτηση εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς τελικούς των, Champions League, Europa League, Conference League αλλά και του ευρωπαϊκού Super Cup.

Υπενθυμίζουμε πως ο τελικός του Conference League θα διεξαχθεί στην στην Αθήνα και την «OPAP Arena» στις 29 Μαΐου, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Οι φιναλίστ των δύο ομάδων δικαιούνται από 9.000 εισιτήρια, ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι και τις 16 Απριλίου.

🎟️ Ticket applications are now open for all three 2023/24 men’s UEFA club competition finals and the #SuperCup!



Closing date: 16 April at 11:00 CEST.



Apply now: ⬇️