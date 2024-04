Γκουαρδιόλα: «Είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίσουμε τη Ρεάλ δύο φορές στη σειρά»

Δύο εντελώς διαφορετικές αναμετρήσεις εν συγκρίσει με πέρυσι περιμένει ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα μιλώντας στα Μέσα ενόψει της «μάχης» στο Μπερναμπέου με τη Ρεάλ.

Κάθε φορά που ο Πεπ Γκουαρδιόλα εμφανίζεται σε συνέντευξη Τύπου οφείλεις να δώσεις προσοχή. Πόσο μάλλον όταν το κάνει στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, της ομάδας που υπήρξε ο κύριος αντίπαλός του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Τότε ήταν σε επίπεδο Ισπανίας, τώρα μιλάμε για μια μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη: αυτή του 14 φορές πρωταθλητή ηπείρου με τη Μάντσεστερ Σίτι. Δηλαδή, του σημερινού πρωταθλητή Ευρώπης.

Πέρυσι οι «Σίτιζενς» κατάφεραν να αποκλείσουν τη «βασίλισσα» στα ημιτελικά και να φτάσουν... στον παράδεισο. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, συναντιούνται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τον νικητή να αποκτά ιδιότητα φαβορί για την κούπα. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα πρέπει να περιμένει επανάληψη της κυρίαρχης νίκης της επί της Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Πεπ Γκουαρδιόλα. Η κάτοχος Σίτι επικράτησε με 4-0 της φιλοξενούμενης Ρεάλ τον περασμένο Μάιο και τελικώς προκρίθηκε με συνολικό σκορ 5-1 στο σύνολο.

«Είναι δύσκολο. Γιατί το να κερδίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης δύο φορές με τον ίδιο τρόπο είναι αδύνατο... γιατί μαθαίνουν. Έχουν υπερηφάνεια. Περιμένουμε διαφορετικά παιχνίδια στο ίδιο παιχνίδι. Θα είναι σε θέση να πιέζουν ψηλά, τόσο επιθετικά. Είναι τόσο επικίνδυνοι ... όλοι γνωρίζουν τη δύναμη ή τις μεταβιβάσεις που έχουν. Ταυτόχρονα, δεν μπορείς να έρθεις εδώ μόνο για να ελέγξεις το παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσεις να τους πληγώσεις, να τους χτυπήσεις, να τους αφήσεις να νιώσουν ότι είμαστε εδώ για να πετύχουμε ένα γκολ ... νιώθουμε δυνατοί. Έχουμε απίστευτη αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός.

Στη συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο του Κάρλο Αντσελότι όταν ερωτήθηκε τι πιστεύει για όσους λένε ότι ο Καρλέτο είναι απλώς ένας «καλός μάνατζερ αποδυτηρίων». «Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι καλός προπονητής. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού προπονητή δεν είναι μόνο το ζήτημα τακτικής. Υπάρχει η τακτική, η διαχείριση με τους παίκτες, οι καλές στιγμές. Το να είσαι σταθερός ο ίδιος… εκατομμύρια παράγοντες σε κάνουν καλό προπονητή, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να θεωρήσω τον Αντσελότι κακό προπονητή από άποψη τακτικής. Αν όχι, δεν θα έβαζε τον Πίρλο ως μέσο στη Μίλαν, θα συνέχιζε να βάζει τον Τόνι Κρόος βαθύ χαφ και δεν θα προσάρμοζε πολύ γρήγορα τον Μπέλινγκχαμ για να του επιτρέψει να εκραγεί. Αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια ενός προπονητή. Ένας προπονητής που έχει τόση επιτυχία τόσα χρόνια; Ξέρω ότι μερικές φορές τον αποκαλούν μάνατζερ με υποτιμητικό τρόπο, αλλά μην τους πιστεύετε, γιατί στο Μάντσεστερ έχουμε πολύ καλή άποψη για το ποιος είναι».

