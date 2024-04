Αντσελότι για τα σχόλια του Γκουαρδιόλα: «Είμαι χαρούμενος που έχω εννέα ημέρες προετοιμασίας για τη Σίτι, έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα»

Ο Κάρλο Αντσελότι έδωσε δίκιο στα παράπονα του Πεπ Γκουαρδιόλα για το ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της Σίτι.

Το πρόγραμμα των αγώνων συνεχίζει να προκαλεί διαμάχες μέρα με τη μέρα. Όσοι ξεκουράζονται λίγο παραπονιούνται, όσοι ξεκουράζονται πολύ λένε ότι δεν είναι καλό να σταματά η δράση τόσο καιρό, στους συλλόγους πιστεύουν ότι τα διαλείμματα για τις εθνικές ομάδες είναι περιττά... Και, εν τω μεταξύ, η λύση δεν μοιάζει κοντά.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα παραπονέθηκε για το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας του μέχρι να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέροντας -μεταξύ άλλων- «Λοιπόν παίζουμε με την Άστον Βίλα στις 20:15, παίζοντας στις 12:30 (κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας) Σάββατο, 12:30! Και αφού πάμε στη Μαδρίτη την Τρίτη, η Μαδρίτη έχει εννέα ημέρες προετοιμασίας, εννέα ημέρες! Παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι το παιχνίδι μας, δεν παίζει».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στην Μπιλμπάο (2-0), ο προπονητής της Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι τού απάντησε αναγνωρίζοντας το μικρό πλεονέκτημα ττης «βασίλισσας».«Το βλέπω καλά, έχουν πιο περίπλοκο πρόγραμμα, έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι προφανές ότι έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά δεν θα επηρεάσει τον αγώνα. Μου άρεσε πολύ ο χειρισμός του σημερινού ματς και λίγο λιγότερη η ένταση» δήλωσε στην αίθουσα Τύπου.

