Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, επέκρινε την Premier League και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τον πρόσφατο προγραμματισμό των αγώνων των «Σίτιζενς».

Η Μάντσεστερ Σίτι επιστρέφει στη δράση της Premier League απέναντι στην Άρσεναλ στο «Etihad Stadium» το απόγευμα της Κυριακής (31/03), τον πρώτο από τους τουλάχιστον 10 αγώνες πριν από το τέλος Απριλίου σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις!

Οι «Πολίτες» παραμένει στην προσπάθεια να διατηρήσουν το ιστορικό τρεμπλ της περασμένης σεζόν, με τον επερχόμενο προημιτελικό του Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και τον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Τσέλσι στο Γουέμπλεϊ.

Όσον αφορά στο πρωτάθλημα, μόλις ένας βαθμός χωρίζει την Άρσεναλ, τη Λίβερπουλ και τη Σίτι στην κούρσα του τίτλου της Premier League, αν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι η μόνη ομάδα που εξακολουθεί να έχει τρία ανοιχτά μέτωπα, αφού τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Άρσεναλ αποκλείστηκαν από το Κύπελλο Αγγλίας.

Οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ αντιμετωπίζουν τρία παιχνίδια πρωταθλήματος σε λιγότερο από επτά ημέρες μετά την επιστροφή τους από τη διεθνή διακοπή, αφού υποδέχονται σήμερα (31/03) την Άρσεναλ, στη συνέχεια την Άστον Βίλα (03/04) και ταξιδεύουν στο «Σέλχαρστ Παρκ» το επόμενο Σάββατο (06/04) για το ματς με την Κρίσταλ Πάλας. Όλα αυτά πριν ταξιδέψουν στη Μαδρίτη για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ο οποίος καλείται να διαχειριστεί επιπρόσθετα και μια σειρά από σοβαρά χτυπήματα τραυματισμών μετά από μυϊκούς τραυματισμούς τόσο του Κάιλ Γουόκερ όσο και του Τζον Στόουνς για την Αγγλία κατά τη διάρκεια φιλικών, έχει επικρίνει τις Αρχές για τον πρόσφατο προγραμματισμό των αγώνων της ομάδας του.

🔵 Guardiola: "We play Aston Villa at 20:15, then 12:30 vs Crystal Palace Saturday, 12:30! After we go to Madrid on Tuesday".



"Madrid have nine days to prepare, nine days!".



"I'd like to think: oh give me one more day, because the difference is a lot. No chance...". pic.twitter.com/J6WEjk7LSB