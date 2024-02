Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να επιλέξει τα δικά του φαβορί για την κατάκτηση της Premier League και του Champions League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται και στα δύο... ταμπλό του Πορτογάλου.

Συνέντευξη στον Ρίο Φέρντιναντ έδωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος μίλησε για το τέλος του από τη Ρόμα, για τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές, αλλά και για τα φαβορί του Champions League και της Premier League.

Ο «Special One» κλήθηκε από τον Άγγλο να επιλέξει τους νικητές για τις δύο μεγάλες διοργανώσεις με τις απαντήσεις του πάντως να μην προκαλούν μεγάλη έκπληξη. Σε επίπεδο Premier League ο Μουρίνιο ανέφερε ότι ο τίτλος περιμένει να «παιχτεί» μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ, δίνοντας ωστόσο ένα πλεονέκτημα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Για την Premier League είμαι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ, αλλά πιστεύω ότι θα την κατακτήσει η Σίτι».

Όσο για το Champions League, ο Πορτογάλος έβαλε ξανά στο κόλπο τη Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας ότι περιμένει και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικήσει τον τίτλο. «Σίτι ή Ρεάλ. Εάν το κατακτήσει κάποια άλλη ομάδα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα ήθελα να το κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης και για την ίδια και για τον Αντσελότι. Δεν ξέρω, η Μπάγερν επίσης ίσως να μπορεί, ή και η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά θα πάω με Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε ο Special One.

