Ο αμυντικός της Κοπεγχάγης, Ντένις Βάβρο, επιτέθηκε φραστικά στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο τον οποίο και αποκάλεσε κλόουν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ απέναντι στους Δανούς, ο αμυντικός επιτέθηκε στον Αργεντινό και τον χαρακτήρισε ως κλόουν επειδή προσπάθησε να πειράξει το σημείο του πέναλτι, πριν εκτελέσει ο Ντιόγκο Γκονσάλβες για το 2-2. Ο Γκαρνάτσο είχε πράξει το ίδιο και στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, στη φάση του 97' όπου ο Αντρέ Ονάνα απέκρουσε την εκτέλεση του Τζόρνταν Λάρσον.

Επιπλέον ο 19χρονος συμμετείχε σε ακόμα μια προκλητική κίνηση, καθώς την ώρα που ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε το 2-3 ο Αργεντινός κάλεσε τους οπαδούς της Κοπεγχάγης να ηρεμήσουν.

«Είδα ότι προσπάθησε να κάνει κάτι στο σημείο του πέναλτι, αλλά ο Κέβιν Ντικς στάθηκε μπροστά και τον σταμάτησε. Είναι η δεύτερη φορά. Και μετά στην έδρα μας; Για μένα είναι κλόουν. Έχει τη νοοτροπία του παιδιού όταν ξαναδοκιμάζει κάτι τέτοιο, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι ένα πράγμα εντός έδρας στο 97ο λεπτό, αλλά εδώ στο πρώτο ημίχρονο; Δεν τον καταλαβαίνω γιατί προσπαθεί να το κάνει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βάβρο για τον Γκαρνάτσο.

🚨🎙️🧨| Copenhagen's Denis Vavro called Alejandro Garnacho a CLOWN:



"It is the second time (Garnacho has tried to scuff the penalty spot). And then on our ground? To me, he is a clown. He has the mentality of a child when he tries something like this again." pic.twitter.com/VyrGfOXIRl