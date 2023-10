Η «τρέλα» του Μπαπέ με τη Μίλαν, τα ιταλικά... μπινελίκια και η «απαγορευμένη» Γιουβέντους!

Ιδιαίτερη συμπάθεια προς τη Μίλαν έτρεφε όταν ήταν παιδί ο Κιλιάν Μπαπέ ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε τους «ροσονέρι». Η φανέλα του Ρομπίνιο, τα ιταλικά... μπινελίκια και η «απαγορευμένη» Γιουβέντους που δεν είχε θέση στο σπίτι.

Ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μίλαν «κλέβει» τις εντυπώσεις από τα σημερινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Οι Παριζιάνοι υποδέχονται τους «ροσονέρι» στην Πόλη του Φωτός, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις προκρίσεις στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόσωπο του αγώνα, είναι φυσικά ο Κιλιάν Μπαπέ. Όχι μόνο επειδή είναι ο Μπαπέ. Η ιστορία πίσω από την αγάπη του Γάλλου σούπερ σταρ για τη Μίλαν, δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, με τους Γάλλους να αποκαλύπτουν πολλά... μυστικά του μικρού Μπαπέ.

Εδώ και μερικά 24ωρα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μερικές φωτογραφίες του Γάλλου αστέρα, φορώντας μια φανέλα της Μίλαν με το όνομα του Ρομπίνιο. Οι Γάλλοι μάλιστα αποκάλυψαν και μερικές ιστορίες πάνω στο θέμα και αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Μπαπέ ήταν... τρελός «ροσονέρι»!

«Όταν ήταν μικρός και γυρνούσε από το σχολείο, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να μιλάει για τη Μίλαν. Όταν η Μίλαν έχανε, πετούσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και έβριζε στα ιταλικά», αποκάλυψε η μητέρα του 24χρονου σούπερ σταρ.

Το γεγονός ότι ο Μπαπέ υποστήριζε φανατικά τη Μίλαν σε μικρότερη ηλικία δεν αποτελεί μυστικό. Ο Γάλλος το έχει δηλώσει και στο παρελθόν και μάλιστα έχει τονίσει ότι εάν ποτέ φτάσει να αγωνίζεται στην Ιταλία, θα το κάνει μονάχα για τη Μίλαν.

Πως έγινε ωστόσο... οπαδός των «ροσονέρι». Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη, όταν ήταν μικρός, είχε μια Ιταλίδα babysitter που τον πρόσεχε. Με τη συγκεκριμένη γυναίκα ο Μπαπέ περνούσε πολλές ώρες, καθώς γνώρισε και την οικογένεια της. Όλοι τους ήταν φίλαθλοι της Μίλαν και κατάφεραν να κάνουν... δικό τους και τον Γάλλο αστέρα!

«Το δέσιμο που έχω με τη Μίλαν είναι πολύ ιδιαίτερο. Όταν ήμουν μικρός είχα μια Ιταλίδα babysitter με την οποία περνούσα πολλές ώρες, καθώς και με την οικογένεια της. Όλοι τους ήταν οπαδοί της Μίλαν. Έτσι άρχισα να την υποστηρίζω και εγώ και να βλέπω πολλά παιχνίδια της»

Το δικό του στίγμα στην ιστορία αυτήν, έδωσε και ένας εκ των πρώτων προπονητών του Μπαπέ στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ο Αντόνιο Ρικάρντι που στηρίζει φανατικά τη Μίλαν, ήταν ο άνθρωπος που «πίεζε» τον Γάλλο να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια της Μίλαν. Μάλιστα, ο τότε προπονητής του τον πείραζε, λέγοντας του ότι είναι ίδιος με τον Ντίντα, καθώς αποκάλυψε ότι οποιαδήποτε αναφορά στη Γιουβέντους απαγορευόταν!

🗣️ Antonio Riccardi (the son) made Mbappé watch all of Milan's league matches. On Champions League nights? Milan, and it was forbidden to mention Juventus. "I teased him by saying he looked like Dida." pic.twitter.com/QVKf11O0zG