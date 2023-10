«Τρέλα» από τους οπαδούς της Σοσιεδάδ: Έγιναν μέλη της Μπενφίκα για να πάρουν εισιτήρια!

Τη φαεινή ιδέα να γίνουν μέλη της Μπενφίκα με σκοπό να δώσουν το «παρών» στο «Ντα Λουζ» είχαν οι οπαδοί της Σοσιεδάδ, ωστόσο οι «αετοί» τους εντόπισαν και τους ακύρωσαν τα εισιτήρια για το ερχόμενο παιχνίδι στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League.

Η «τρέλα» για να δει κάποιος την ομάδα του μπορεί να μετατρέψει σε... ιδιοφυΐα τον καθένα. Όπως και τους οπαδούς της Σοσιεδάδ, οι οποίοι σκέφτηκαν μια τρομερή ιδέα για να δουν την ομάδα τους στην Πορτογαλία απέναντι στην Μπενφίκα, εν όψει της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Τι έκαναν λοιπόν οι Ισπανοί. Η Σοσιεδάδ αρχικά γνωστοποίησε ότι όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει ο σύλλογος για το «Ντα Λουζ» έκαναν «φτερά». Έτσι, περίπου 100 οπαδοί της ισπανικής ομάδας, σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα, να γίνουν μέλη της Μπενφίκα και να εξασφαλίσουν με αυτόν τον τρόπο εντός έδρας εισιτήρια για τον αγώνα, όπως και έκαναν πληρώνοντας 20 ευρώ για την ετήσια συνδρομή και επιπλέον 30 για το εισιτήριο.

Τα πράγματα ωστόσο δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως ήθελαν, καθώς οι Πορτογάλοι τους «τσάκωσαν» και τους ακύρωσαν τα εισιτήρια του αγώνα. Μάλιστα, όπως τονίζεται από τα ισπανικά Μέσα, αυτή τη στιγμή οι οπαδοί της Σοσιεδάδ έχουν λάβει πίσω μόνο τα χρήματα του εισιτηρίου, καθώς οι «αετοί» δεν τους έχουν επιστρέψει το ποσό που έδωσαν για τις εγγραφές στον σύλλογο.

