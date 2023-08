Απίθανο γκολ με φαουλάρα από τον Λάτσι στο Σπάρτα Πράγας-Κοπεγχάγη (vid)

Ο Καζίμ Λάτσι εκτέλεση ένα εξαιρετικό φάουλ και έδωσε προσωρινά προβάδισμα στην Σπάρτα Πράγας κόντρα στην Κοπεγχάγη.

Γκολ και θέαμα περιείχε το παιχνίδι της Σπάρτα Πράγας με την Κοπεγχάγη και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ο Καζίμ Λάτσι.

Ο άλλοτε Ελληνοαλβανός χαφ του Ολυμπιακού ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ στο 105' του αγώνα στην παράταση και με ένα τρομερό σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε κάνοντας το 2-1 για τους Τσέχους.

QAZIM LACI TAKES THE COMEBACK LEAD WITH A FREE-KICK GOLAZO IN THE FIRST-HALF OF EXTRA-TIME!!!

