UEFA: «Επίσημη η αναβολή του ΑΕΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στις 18 ή 19 Αυγούστου το ματς»

Η UEFA ενημέρωσε επίσημα πως αναβλήθηκε το αποψινό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και τόνισε πως υπάρχει συννενόηση με τις ομάδες για να γίνει το ματς 18 ή 19 Αυγούστου.

Η UEFA εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση γνωστοποιώντας πως το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που ήταν προγραμματισμένο για απόψε το βράδυ, δεν θα διεξαχθεί, μετά την δολοφονία του οπαδού της «Ένωσης», επιβεβαιώντας το σχετικό ρεπορτάζ.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ευχήθηκε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος και τόνισε πως το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στο Ζάγκρεμπ θα διεξαχθεί κανονικά στις 15 Αυγούστου, όπως είναι προγραμματισμένο, ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση με τις ομάδες για τον επανορισμό του αγώνα ο οποίος πηγαίνει είτε για τις 18 ή 19 του Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της UEFA:

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



