Σύμφωνα με το ουκρανικό κανάλι TaToTake η Ντνίπρο σκοπεύει να κάνει επίσημη καταγγελία στην UEFA για ακατάλληλη προετοιμασία αγώνα από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, 15 μέλη της αποστολής της Ντνίπρο, εκ των οποίων οκτώ ποδοσφαιριστές, εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και είναι αμφίβολοι για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Στις τάξεις των αντιπάλων του Τριφυλλιού επικρατεί γενικευμένη δυσαρέσκεια με τις οργανωτικές συνθήκες και τη φιλοξενία που εισέπραξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ουκρανικό κανάλι TaToTake η Ντνίπρο ετοιμάζει πίσημη καταγγελία στην UEFA κατά του Παναθηναϊκού, κάνοντας λόγο για την ακατάλληλη προετοιμασία του αγώνα. Όπως αναφέρεται οι παίκτες των φιλοξενούμενων έκαναν χρήση πόσιμου νερού και φρούτων, που ετοίμασαν οι οικοδεσπότες στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων και το βράδυ η μισή ομάδα ένιωσε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Κάποιοι από τους παίκτες έχουν αναρρώσει, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι από τους βασικούς παίκτες της ομάδας θα χάσουν σίγουρα τη αναμέτρηση της Λεωφόρου.

Θυμίζουμε πως από τον Παναθηναϊκό ξεκαθάριζαν πως τους προσφέρονται τα πάντα, όπως σε όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Προς επιβεβαίωσης μάλιστα των παραπάνω, ανέφεραν πως η συνεργασία γίνεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με αφορμή τα όσα περνούν ως λαός. Σχετικά με την δηλητηρίαση οι Πράσινοι δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν που οφείλεται, κάτι που τονίστηκε στην πρωινή σύσκεψη με την UEFA, προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά.

Dnipro-1 is preparing an official complaint to UEFA@TaToTake report Dnipro-1 will file an official complaint with UEFA regarding inappropriate match preparation by Panathinaikos



The complaint is over mass disorganization surrounding match prep & the food poisoning incident pic.twitter.com/Zbn5JvxODY