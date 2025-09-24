Τουμπά: «Θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Την δέσμευσή του πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα δώσουν τα πάντα για να πάρει ο Παναθηναϊκός τη νίκη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις, μετέφερε ο Αχμέντ Τουμπά. Αποστολή: Γιάννης Σαπουντζάκης

Παράλληλα, ο αμυντικός των πράσινων, επεσήμανε πως γνωρίζει για τις απαιτήσεις του κόσμου του τριφυλλιού και δήλωσε πως η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχμέντ Τουμπά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις:

Τι πρέπει να κάνει την Πέμπτη η ομάδα για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και αν αυτό, εφόσον έρθει, μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι;

Για να απαντήσω στο ερώτημα θα πω ότι σε έναν αγώνα μπορούν να δημιουργηθούν πολλές καταστάσεις. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Θα είμαστε σοβαροί, είναι ένας δύσκολος ευρωπαϊκός αγώνας. Θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και μετά να συνεχίσουμε ανάλογα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αποτελεί το ματς με την Γιουνγκ Μπόις μία ευκαιρία για να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα νέο ξεκίνημα;

Πιστεύω ότι είτε αύριο, είτε την επόμενη εβδομάδα, ο στόχος μας πρέπει να είναι πάντοτε την νίκη. Γνωρίζουμε ότι έχουμε οπαδούς που περιμένουν από εμάς κι εμείς θα ψάχνουμε πάντα τα θετικά αποτελέσματα.

