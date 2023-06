«Δεν έχω κοιμηθει» παραδέχτηκε επί σκηνής ο Τζακ Γκρίλις κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών της Σίτι για την κατάκτηση του τρεμπλ!

Ίσως να μην αποτελεί έκπληξη για πολλούς, αλλά ο Τζακ Γκρίλις δεν έχει κλείσει μάτι από τότε που η Μάντσεστερ Σίτι σήκωσε το τρόπαιο του Champions League το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό λέει ο ίδιος, ο οποίος μίλησε για τις δύο τελευταίες ημέρες κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής παρέλασης των «Πολιτών» για το τρεμπλ, όπου εμφανίστηκε... μεθυσμένος. Αφού παραδέχτηκε ότι έχασε τη φωνή του, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Ίντερ, ο Άγγλος συνέχισε να χαρακτηρίζει τον εαυτό του «μια γαλοπούλα που χρειάζεται τάισμα» κατά τη διάρκεια μιας μοναδικής εμφάνισης επί σκηνής. Λίγες στιγμές αργότερα, ο συμπαίκτης του Κάλβιν Φίλιπς εμφανίστηκε να ρίχνει λίγη βότκα ( ;) στο στόμα του, καθώς τον επευφημούσαν οι Γουόκερ και Σίλβα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη στιγμή εδώ:

