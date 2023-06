Η μεγάλη κίνηση στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης έχει δημιουργήσει προβλήματα στους οπαδούς Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ που προσπαθούν να προσεγγίσουν το «Ataturk Stadium».

Σε ρυθμούς τελικού Champions League κινείται η Κωνσταντινούπολη, όμως αυτοί οι ρυθμοί είναι ανυπόφορα «αργοί» λόγω της κίνησης! Το μποτιλιάρισμα στην Πόλη είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και η παρουσία οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι και της Ίντερ έχει... εκτινάξει το πρόβλημα.

15 miles in just under three hours 😳 Champions League Final traffic is NO joke😅 📍Istanbul's Ataturk Olympic Stadium 🇹🇷 #UCLFinal pic.twitter.com/npFbPCyNYw

Οι διοργανωτές του μεγάλου ραντεβού πρότειναν στους φιλάθλους να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία για να φτάσουν στο γήπεδο. Πολλοί οπαδοί επέλεξαν το μετρό, με συνέπεια να υπάρχει μέχρι και δίωρη αναμονή για την επιβίβαση τους από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Λόγω της κατάστασης πολλοί οπαδοί επιλέγουν να περπατήσουν μέχρι το «Ataturk Stadium» για να γλιτώσουν την κίνηση ή την αναμονή στις στάσεις. Το σοβαρό πρόβλημα προκύπτει και από έλλειψη σήμανσης στην πορεία προς το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό.

Manchester City fans, the wait isn’t over just yet - just look at this queue!



Can you spot anyone you know in there?#ManCity #MCFC #UCLFinal #bbcfootball pic.twitter.com/hbDIF64e2C