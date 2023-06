Ο Σκοτ Κάρσον, αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στην ιστορική ανατροπή της εναντίον της Μίλαν το 2005, είναι τρίτος κίπερ στην Μάντσεστερ Σίτι που διεκδικεί απόψε το πρώτο Champions League στην ιστορία της.

Μόνο ένας παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League στην καριέρα του και περιέργως, το έκανε με τη φανέλα μιας από τις μεγάλες αντιπάλους των «Πολιτών», της Λίβερπουλ! Περί ου ο λόγος; Σκοτ Κάρσον!

Ο 37χρονος σήμερα τρίτος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ μεταξύ 2005 και 2008 και σήκωσε το Champions League με τους «Κόκκινους» στο αποκαλούμενο «θαύμα της Κωνσταντινούπολης», στην ιστορική ανατροπή της ομάδας του Άνφιλντ απέναντι στη Μίλαν στις 25 Μαΐου 2005 (2 - 3 στα πέναλτι μετά από 3 - 3). Στο ημίχρονο, η Μίλαν προηγούνταν με 3-0. Ο Κάρσον ήταν τότε αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ (με τον Ντούντεκ να είναι ο βασικός και ήρωας εκείνου του θρυλικού τελικού) και στον πάγκο ο σημερινός... «Πολίτης» έζησε εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι, ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα, αν όχι το πιο αξιομνημόνευτο, στην ιστορία των τελικών του Champions League.

Ο Κάρσον έφτασε στη Σίτι το καλοκαίρι του 2019, ως δανεικός από την Ντέρμπι Κάουντι. Στα 37 του χρόνια, ο Άγγλος τερματοφύλακας ανανέωσε στις 26 Μαΐου μέχρι το 2024! Κανένας άλλος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το Champions League και στην τρέχουσα ομάδα υπάρχουν 13 επιζώντες του χαμένου τελικού το 2021 από την Τσέλσι, μεταξύ των οποίων οι Γκουντογκάν, Ρόντρι, Ντε Μπρόινε, Μπερνάρντο Σίλβα, Έντερσον και Τζον Στόουνς. Ο Γκουντογκάν έχει χάσει δύο τελικούς Champions League: με τη Σίτι το 2020/21 και με την Μπορούσια Ντόρτμουντ εναντίον της Μπάγερν το 2012/13.

