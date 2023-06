Ο Πεπ Γκουαρδιόλα διέκοψε «on-air» τον πρώην παίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο και τον «τρόλαρε» για τη... μετακόμιση του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο, είναι ο... special guest του ESPN για τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στους Πολίτες και την Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη (10/6, 22:00 - Cosmote Sport 1 - MEGA). Την ώρα που ο Κουν μιλούσε σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το «Atatürk Olympic Stadium» τον διέκοψε ο τελευταίος του προπονητής στην Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός αγκάλιασε τον πρώην παίκτη του και τον «τρόλαρε» για τις τελευταίες εξελίξεις με τον κοινό τους... φίλο, Λιονέλ Μέσι, λέγοντας του: «Θα τους πάρεις όλους στο Μαϊάμι». O Αγουέρο μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση έχει μετακομίσει στην αμερικανική πολιτεία της Φλόριντα.

“Are you taking everybody to Miami?”



- Pep Guardiola to Aguero 😂 pic.twitter.com/goHOdPDzyo