Αγουέρο: «Η Μπαρτσελόνα δεν έκανε αρκετά για την επιστροφή του Μέσι»

Ο Σέρχιο Αγουέρο σε δηλώσεις του έριξε τις ευθύνες για την μη επιστροφή του Μέσι στους Καταλανούς και τόνισε πως ο ηγέτης της Αργεντινής πήρε την πιο σωστή απόφαση για το μέλλον του.

Ο Λιονέλ Μέσι έριξε την... βόμβα. Ο αρχηγός της Αργεντινής λίγους μήνες έπειτα από την βραδιά της... ζωής του, στην οποία σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ ανακοίνωσε πως δεν γίνεται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα και να περάσει όσα βίωσε το 2021 και πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό της Ίντερ του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο κολλητός φίλος του Pulga και επί σειρά ετών συμπαίκτης του στην Αλμπισελέστε, Σέρχιο Αγουέρο, χαρακτήρισε την επιλογή του Μέσι ως την πιο σωστή και έριξε τις ευθύνες για την μη επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα στους Καταλανούς οι οποίοι... δεν έκαναν αρκετά.

«Η απόφαση του Μέσι; Η Μπαρτσελόνα δεν έκανε αρκετά για την επιστροφή του Λέο. Ναι, υπήρχε και κάτι στη La Liga και μια οικονομική κατάσταση, αλλά ο Λέο πήρε τη σωστή απόφαση να μην περιμένει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο όπως το 2021», ανέφερε ο Κουν.

Aguero to ESPN: “Messi’s decision? Barcelona did not do enough for Leo’s return. Yes, there was a La Liga thing also and an economic situation, but Leo made the correct decision to not to wait until the last second like in 2021.” pic.twitter.com/waiDN4kXPV