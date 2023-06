Μπαπέ: «Νομίζω ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα κατακτήσει το Champions League»

Κατά τη διάρκεια του ισπανικού γκραν πρι, ο Κιλιάν Μπαπέ ανέφερε ότι θεωρεί τη Μάντσεστερ Σίτι φαβορί για την κατάκτηση του Champions League φέτος.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, λίγο αφότου στέφθηκε πρωταθλητής της Ligue 1 με την Παρί βρέθηκε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει το grand prix και σε δηλώσεις του εξομολογήθηκε ότι βλέπει τη Μάντσεστερ Σίτι ως φαβορί στον τελικό του Champions League κόντρα στην Ίντερ.

«Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας, θα πάω να τον παρακολουθήσω. Νομίζω ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα κερδίσει» δήλωσε συγκεκριμένα στο Sky Sports. Να θυμίσουμε ότι ο τελικός των αστεριών θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Ίντε , που κατάφεραν να αποκλείσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μίλαν αντίστοιχα.

Η Σίτι μετά την κατάκτηση της Premier League και του Κυπέλλου Αγγλίας θα επιδιώξει να πετύχει το πρώτο της Τσάμπιονς Λιγκ και να κάνει το πρώτο της τρεμπλ.

Mbappe is backing Man City to complete the treble next week 👀🏆 pic.twitter.com/t7yGObecm5