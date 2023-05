Ο Κάρλο Αντσελότι, ο εφιάλτης του «Έτιχαντ» και το δίλημμα της Ρεάλ. Οι αμφιβολίες προς το πρόσωπο του διογκώνονται και στη Μαδρίτη καλούνται να πάρουν μια απόφαση μπροστά στο κρίσιμο σταυροδρόμι.

«Κανείς δεν αμφιβάλλει για το μέλλον μου. Ο πρόεδρος ήταν πολύ ξεκάθαρος μαζί μου πριν από 15 μέρες. Την επόμενη σεζόν θα είμαι εδώ για να παλέψουμε για το Champions League» απάντησε με θάρρος κι έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο αποχώρησης. Παρά την ταπεινωτική ήττα στο «Έτιχαντ» που άφησε τη Ρεάλ εκτός τελικού του Champions League, ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε ξανά μπροστά στους δημοσιογράφους έτσι όπως μας έχει συνηθίσει.

Ψύχραιμος, συγκρατημένος, μακριά από συναισθηματικά καλούπια. Σαν να γνώριζε πως η πρώτη ερώτηση που θα καλούνταν να απαντήσει δεν θα αφορούσε αποκλειστικά την καταστροφική εμφάνιση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά περισσότερο την παραμονή του στον πάγκο της Ρεάλ. Αν το καλοσκεφτεί βέβαια κανείς δεν ήταν κάλλιστα και κάποια έκπληξη. Εδώ και μήνες άλλωστε στην Ισπανία γίνεται λόγος για φλερτ μεταξύ του Κάρλο και της εθνικής Βραζιλίας, αλλά και για τριβές μεταξύ του Ιταλού και της διοίκησης λόγω των αποτελεσμάτων στη La Liga.

Μετά την κατάκτηση του Copa Del Rey ωστόσο οι δυο πλευρές αποφάσισαν να πορευθούν μαζί και τη νέα σεζόν, με τη «Marca» μερικές ώρες πριν από τη σέντρα του ημιτελικού στην Αγγλία να είναι ξεκάθαρη: «Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, ο Κάρλο συνεχίζει». Το σκορ και η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο βέβαια πολύ πιθανό να προκάλεσαν δεύτερες σκέψεις στους ανθρώπους της Ρεάλ, πόσω δε μάλλον στον Φλορεντίνο Πέρεθ που δεν φημίζεται για την υπομονή του με τους προπονητές.

Και με τους παίκτες του Γκουαρδιόλα να στήνουν το δικό τους πάρτι στον αγωνιστικό χώρο, προέκυψε ξανά το ερώτημα που ταλάνιζε σχεδόν ολόκληρη φετινή σεζόν της Βασίλισσας: Αξίζει ο Αντσελότι να βρίσκεται και τη νέα σεζόν στον πάγκο της; Βάσει καθαρά συνολικής εικόνας και συνεισφοράς, ο Ιταλός έχει επιτελέσει και με το παραπάνω το έργο του. Επέστρεψε στη Ρεάλ σε μια μεταβατική περίοδο με πρόγραμμα μεταγραφικής λιτότητας (για τα δεδομένα της) έως ότου ολοκληρωθεί το νέο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και στην πρώτη του σεζόν... σάρωσε με πρωτάθλημα, Super Cup Ισπανίας και ένα από τα πιο ιδιαίτερα Champions League όλων των εποχών.

Ακόμα άλλωστε κι αν η δική του Ρεάλ δεν ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο, πάντα είχε τον τρόπο να παρακάμπτει τα εμπόδια. Είτε με σχέδιο υπομονής, είτε με τις αλλαγές που έρχονταν από τον πάγκο για να αλλάξουν τελείως τις δυναμικές (κυρίως Ροντρίγκο, Καμαβινγκά), είτε με την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών της. Φέτος ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Με την αγωνιστική ανάκαμψη της Μπαρτσελόνα να παίζει καθοριστικό ρόλο, το πρωτάθλημα χάθηκε από νωρίς με τη Ρεάλ να σπαταλά πολλούς βαθμούς απέναντι σε υποδεέστερους αντιπάλους.

Πολλές φορές προβλέψιμη, μονότονη επιθετικά, σαν μια βάρκα που γέρνει συνεχώς μόνο από τη μια πλευρά (εκείνη του Βινίσιους), η ισπανική ομάδα τα έβρισκε σκούρα απέναντι σε συλλόγους που αμύνονταν σε low block χαμηλής έντασης και ο Αντσελότι δεν κατάφερε ποτέ να βρει τη λύση. Το 4-2-3-1 που δοκίμασε για λίγα διαστήματα μέσα στη σεζόν αποδείχθηκε χρήσιμο απέναντι σε ορισμένα ζητήματα που αντιμετώπιζε η Βασίλισσα, όμως ο Ιταλός ουσιαστικά δεν τον πρόκρινε ποτέ ως το βασικό του σύστημα.

Και μπορεί στη La Liga ο στόχος προοδευτικά να απομακρυνόταν, όμως την ίδια στιγμή στην Ευρώπη τα πράγματα έμοιαζαν πιο αισιόδοξα. Με πεντάρα στο «Ανφιλντ» με ορθολογική ανάπτυξη που βασιζόταν στους κενούς χώρους και την ένταση, αλλά και άνετη πρόκριση απέναντι σε μια διαλυμένη Τσέλσι που προσπαθούσε ακόμα να μαζέψει τα κομμάτια της. Απέναντι ωστόσο στην κορυφαία και πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης, το πλάνο του Αντσελότι απέτυχε παταγωδώς.

Ατελείωτο pressing, κινήσεις και συνδυασμοί στα μεσοδιαστήματα, δεύτερες μπάλες, κερδισμένες μονομαχίες, υψηλή ένταση, εξαντλητικός ρυθμός, όλοι παράγοντες στην κατάρρευση της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγωνιστικό χώρο που δεν έβγαλε καν αντίδραση. Η παρουσία του Κρόος στο «6» δεν βοήθησε τους Ισπανούς να διαχειριστούν τον ρυθμό, ενώ ταυτόχρονα αποδείχθηκε καταστροφική ανασταλτικά, με τη Σίτι να βρίσκει συνεχώς χώρους για να αναπτυχθεί ανάμεσα στις γραμμές.

Την ίδια στιγμή ο Καμαβινγκά, ένας ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί αναγκαστικά να καλύψει τον ρόλο του αριστερού μπακ, δεν είχε ποιον να... πρωτομαρκάρει, με τους Μπερνάρντο Σίλβα, Γουόκερ και Ντε Μπροίνε να παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι απέναντι στον Γάλλο ανερχόμενο αστέρα. Σε αποτυχία οδηγήθηκε επίσης και η εντολή προς τον Μόντριτς να ανεβαίνει ψηλά κατά την ανάπτυξη της Σίτι για να εποπτεύει τους Ρόδρι - Στόουνς, ένα σχέδιο που κατέρρευσε πλήρως μέσα στα πρώτα 25 λεπτά.

Στο τέλος το μόνο που έμεινε ήταν εικόνες κατάρρευσης. Εικόνες όπως του δακρυσμένου Μόντριτς να ψάχνει μάταια εξήγηση για την αποκαρδιωτική εμφάνιση της ομάδας του, τον Βινίσιους να εκλιπαρεί απεγνωσμένα τον προπονητή του να βρει λύσεις και σκυμμένα κεφάλια να αποχωρούν απαρηγόρητα προς τα αποδυτήρια. Κανείς τους ωστόσο δεν έδειξε με το δάχτυλο τον Κάρλο. Όλοι τους ανέλαβαν την ευθύνη που τους αναλογούσε, τον προστάτεψαν κι έδειξαν πως τα αποδυτήρια τον θέλουν και για τη νέα σεζόν στον πάγκο.

