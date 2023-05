Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με εννιά εκ των δέκα παικτών της να κάνουν έστω μία τελική προσπάθεια στην εστία του Κουρτουά. Ισοφάρισε αρνητικό ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν άκρως εντυπωσιακή το βράδυ της Τετάρτης (17/05) απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Έτιχαντ» και κατόρθωσε να πάρει μία πολύ πιο άνετη πρόκριση απ' ότι περίμενε επικρατώντας με 4-0 της «βασίλισσας». Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν εκείνο το διάστημα που έκανε όλη την δουλειά για τους «πολίτες», αφού η κυριαρχία τους απέφερε δύο τέρματα και την απόλυτη ψυχολιγική καθίζηση των Μαδριλένων.

Οι «πολίτες» έφτιαξαν 15 τελικές απέναντι στην «βασίλισσα», οι οποίες άξιζαν 1,5xG, δηλαδή λίγο λιγότερο από την τελική τους συγκομιδή (2). Όμως το εντυπωσιακό ήταν πως αυτά τα 15 σουτ έγιναν από εννιά παίκτες (!!). Για να το πούμε διαφορετικά, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, μόνο ένας παίκτης της Σίτι, ο κεντρικός αμυντικός Ρούμπεν Ντίας (πλην του τερματοφύλακα Έντερσον) δεν εκτέλεσε έστω σε μία φάση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Rúben Dias was the only Man City outfielder not to have a shot at goal in the first half.



Madrid had one as an entire team... #UCL | #RMAMCI pic.twitter.com/f3Ce3b03XZ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 17, 2023

Μάλιστα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε ρεκόρ κατοχής σε πρώτο μέρος αγώνα στην ιστορία της στο Champions Laegue. Ναι καλά διαβάσατε. Η Μάντσεστερ Σίτι, ο τρόπος παιχνιδιού της οποία στηρίζεται στο να έχει μεγάλη κατοχή της μπάλας, δεν είχε καταφέρει ποτέ άλλοτε να φτάσει στο 72% της κατοχής της μπάλας σε πρώτο ημίχρονο αγώνα στην διοργάνωση και το έκανε το βράδυ της Τετάρτης. Σε ημιτελικό Champions League απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Manchester City have averaged 70%+ possession in the first half of a #UCL game for the first time in their history...



It's come in the semi-final second leg vs. Real Madrid🤝#RMAMCI — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 17, 2023

Και για να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα αυτό με τις τελικές της Σίτι σύμφωνα με την Opta, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δεχθεί 15 ευκαιρίες στο πρώτο μέρος αγώνα άλλη μία φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από τη σεζόν 2003-2004, όταν εκείνη ξεκίνησε να συλλέγει τα δεδομένα της. Αυτό είχε συμβεί ξανά σε ημιτελικά τον μακρινό Απρίλιο του 2012 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

13 - @realmadriden have faced 13 shots in the first half against Man City, equalling their highest tally in a knockout stage Champions League game since Opta collects this data (2003/04), established against Bayern Munchen in April 2012 (semi-finals). Siege. pic.twitter.com/rJVNsuGfHO — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2023

Αυτή μάλιστα ήταν μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία των Μαδριλένων που χάνουν παιχνίδι Champions League με διαφορά 4+ γκολ. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2008-2009, όταν είχαν ηττηθεί με 4-0 από την Λίβερπουλ στην φάση των «16» της διοργάνωσης.