Μπερνάρντο Σίλβα: «Φανέλα; Η Ρεάλ δεν θα κέρδιζε τίποτα δεν είχε τους Μόντριτς, Κρόος, Μπενζεμά και Βινίσιους»

Ο Μπεράρντο Σίλβα τόνισε σε δηλώσεις του πως όλη η δύναμη της Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι παίκτες που έχει και όχι η ιστορία ή το «βάρος» της φανέλας της.

Ο Μπεράρντο Σίλβα μίλησε για τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Ρεάλ Μαδρίτης και όταν του έγινε ερώτηση για το ειδικό «βάρος» της φανέλας των Μαδριλένων αντέδρασε επεσημαίνοντας πως δεν είναι αυτό που κάνει την ομάδα αυτή ξεχωριστή, αλλά οι παίκτες που αγωνίζονται για κείνη, όπως ο Μπενζεμά, ο Κρόος, ο Μόντριτς και ο Βινίσιους.

Τόνιζε μάλιστα πως δεν ήταν εκείνοι η εμφάνιση της «βασίλισσας» δεν θα μπορούσε να κερδίσει τίποτα μόνη της.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πέρυσι στα ημιτελικά του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης να πετυχαίνει μία συγκλονιστική ανατροπή στο φινάλε του αγώνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και να παίρνει την πρόκριση ξεραίνοντας τους Άγγλους.

«Δεν είναι το έμβλημα. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε τον Λούκα Μόντριτς, τον Τόνι Κρόος, τον Βινίσιους ή τον Καρίμ Μπενζεμά δεν θα κέρδιζε τίποτα, επειδή η φανέλα δεν παίζει από μόνη της».

