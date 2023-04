Πολύ κοντά στην αποπομπή του από CEO της Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται ο Όλιβερ Καν και η διοίκηση εξετάζει ήδη τις επιλογές για την αναπλήρωσή του κενού του. Στα υπόψιν μέχρι και ο Ούλι Χένες, πρώτος-αλλά δύσκολος-στόχος ο Φίλιπ Λαμ.

Η γενικότερη ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Μπάγερν Μονάχου μαρτυρά κρίση. Από την ξαφνική αλλαγή προπονητή με τον Τόμας Τούχελ να διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ως τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Γερμανίας και το σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα του Σαντιό Μανέ με το χτύπημα στον Λερόι Σανέ, οι Βαυαροί βρίσκονται στην επικαιρότητα για κάθε άλλο παρά τα θετικά τους αποτελέσματα και ο αποκλεισμός από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League αποτέλεσε όπως όλα δείχνουν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και που θα σημάνει ριζικές αλλαγές στον σύλλογο.

Η πρώτη από αυτές φέρεται να αφορά τον Όλιβερ Καν. Όπως αναφέρει ο παλαίμαχος Νορβηγός διεθνής και νυν δημοσιογράφος του γερμανικού Sky Sports, Γιαν Άγκε Φιέρτοφτ, η διοίκηση της Μπάγερν έχει αρχίσει τη διαδικασία αποπομπής του 53χρονου από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και είναι θέμα ωρών μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα η εν λόγω εξέλιξη.

I have been told that there is “an ongoing process” and a “matter of time” before Oliver Kahn, the CEO of Bayern, is removed from his position