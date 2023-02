Αρκετά τα προβλήματα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα ενόψει του αγώνα κόντρα στη Λειψία, καθώς οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Εμερίκ Λαπόρτ και Τζον Στόουνς έμειναν εκτός αποστολής!

Αντίστροφα μετράει η Μάντσεστερ Σίτι για τα νοκ - άουτ του Champions League, με τους Πολίτες να ταξιδεύουν στη Γερμανία για να αντιμετωπίσουν τη Λειψία στο πλαίσιο της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Παράλληλα η αναμέτρηση κόντρα στους Ταύρους αποτελεί και μια ευκαιρία για το σύνολο του Γκουαρδιόλα να επουλώσει τις πληγές του μετά την ισοπαλία με τη Φόρεστ και την πτώση από την κορυφή της Premier League, όμως η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται.

Πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που ο Καταλανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κέβιν Ντε Μπρόινε, Εμερίκ Λαπόρτ και Τζον Στόουνς, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής για τη σύγκρουση της Τετάρτης (22/2).

Οι δυο πρώτοι λόγω μικροτραυματισμών που τους στέρησαν την παρουσίας τους από την προπόνηση της Τρίτης (21/2), ενώ ο τελευταίος βρίσκεται εδώ και καιρό στα πιτς μετά το πρόβλημα που αποκόμισε απέναντι στην Άρσεναλ για το FA Cup.

Αντίθετα για πρώτη φορά σε αποστολή Champions League κλήθηκε ο νεαρός Αργεντινός μέσος, Μάσιμο Περόνε, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Σίτι από τη Βελέζ Σάρσφιλντ στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

