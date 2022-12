Σύμφωνα με τον έγκυρο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρίσκεται ένα βήμα πριν την ανανέωση της συμφωνίας του με την Μπενφίκα και την παραμονή του στο Ντα Λουζ μέχρι το 2027!

Οι εμφανίσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου με την φανέλα της Μπενφίκα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα αλλά κυρίως στο Champions League έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων με τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι για την θέση του «άσου».

Ο 28χρονος γκολκίπερ μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε μια ανάσα από την μετακίνησή του στο Άμστερνταμ για λογαριασμό του Άγαιξ, με την συμφωνία να μένει ανολοκλήρωτη την τελευταία στιγμή. Παρόμοιες καταστάσεις φαίνεται να θέλει να αποφύγει η Μπενφίκα, με τους Αετούς να καταθέτουν πρόταση ανανέωσης στον Βλαχοδήμο με ισχύ έως το 2027, εν αντιθέσει με την ισχύουσα συμφωνία που έχει ισχύ έως το 2024.

Μάλιστα ο έγκυρος Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αποκάλυψε ότι ο «Ody» έχει ήδη συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την διοίκηση του συλλόγου και συνεπώς απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές!

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βλαχοδήμος διανύει την πέμπτη του σεζόν με τα χρώματα της Μπενφίκα, της οποίας την εστία έχει ήδη υπερασπιστεί 193 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.

