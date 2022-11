Ζευγάρια... φωτιά με Λίβερπουλ -Ρεάλ και Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν έβγαλε η κλήρωση για την φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ζευγάρι της Λίβερπουλ με την Ρεάλ, και της Παρί με την Μπάγερν κλέβουν την παράσταση στην φάση των «16» του Champions League.

Οι Λίβερπουλ και Ρεάλ των 20 τροπαίων, βρέθηκαν αντιμέτωπες πέρυσι στον τελικό και φέτος θα ανταμώσουν... νωρίτερα, όπως προέκυψε από την σημερινή κλήρωση, η οποία έβγαλε άλλο ένα ζευγάρι τελικού.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν έχουν τόσο στον τελικό του 2020 όσο και στα προημιτελικά του 2021 και φέτος θα συναντηθούν και πάλι σε νοκ άουτ παιχνίδι.

«Κερδισμένη» (αν μπορεί να πεις κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση) από την κλήρωση ήταν η Μπενφίκα που έπεσε πάνω στην Μπριζ, ενώ ενδιαφέρον έχει και η αναμέτρηση της Μίλαν με την Τότεναμ, όπως και αυτή των δύο... πρώην του Τούχελ, της Ντόρτμουντ και της Τσέλσι.

Οι αγώνες για την φάση των «16» θα γίνουν στις 14-15 και 21-22 Φεβρουαρίου τα πρώτα ματς, ενώ οι ρεβάνς 7-8 και 14-15 Μαρτίου.

