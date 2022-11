Η Πόρτο ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντιόγκο Κόστα έως το 2027, το οποίο μάλιστα προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Ντιόγκο Κόστα πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις στο φετινό Champions League με την φανέλα της Πόρτο, όντας ο πρωταγωνιστής των «δράκων» που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στο δεύτερο γκρουπ των ομίλων της διοργάνωσης. Ο 23χρονος τερματοφύλακας απέκρουσε μάλιστα τρία πέναλτι (το ένα δύο φορές αφού διατάχθηκε επανάληψη!) και όπως είναι φυσικό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των περισσότερων ευρωπαϊκών μεγαθηρίων που παρακολουθούν από κοντά την περίπτωσή του.

Φυσικά η Πόρτο με την εμπειρία της σε τέτοιες πωλήσεις φρόντισε σήμερα να ανανεώσει το συμβόλαιο του Κόστα που αποτελεί ένα ακόμα προϊόν των ακαδημιών της, θέλοντας να «δέσει» το νεαρό αστέρι της με νέα συμφωνία στο Ντραγκάο. Η προηγούμενη συμφωνία του 23χρονου κίπερ εξέπνεε το καλοκαίρι του 2026 και έλαβε επέκταση για έναν χρόνο, όμως η μεγάλη διαφορά έγκειται στην ρήτρα αποδέσμευσης που συμπεριλήφθηκε στο deal και σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ!

Official. Portuguese top goalkeeper Diogo Costa extends the contract with Porto until June 2027. 🚨🔵 #FCPorto



There’s a release clause included in the new deal — around €75m. pic.twitter.com/gDWPxRSayH