Κορυφαία σε όλα, σε Ιταλία κι Ευρώπη. Παίκτες και προπονητής μεταμορφωμένοι προς το καλύτερο, στοχευμένες μεταγραφές που την ανεβάζουν επίπεδο. Η εκθαμβωτική Νάπολι του Σπαλέτι είναι το 6-1 επί του Άγιαξ, το 4-1 επί της Λίβερπουλ, μα και πολλά περισσότερα από αυτά.

Το ημερολόγιο έγραφε 24 Απριλίου 2022. Οι απανωτές ήττες της Νάπολι, με αποκορύφωμα την ήττα από την Έμπολι με 3-2 από 0-2, με τρία γκολ να επιτυγχάνονται μέσα σε οκτώ λεπτά, οδηγεί τον Αουρέλιο Ντι Λαουρέντις να διατάξει «ritiro». Παίκτες και σταφ «μαντρωμένοι» σε ξενοδοχείο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Μια απέλπιδα προσπάθεια ενδοσκόπησης.

Ήταν, άλλωστε, ένα «μάθημα» που δεν έλεγε να γίνει βίωμα για τους Παρτενοπέι και κάπως έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Στη χρονιά που όλοι οι μεγάλοι του Campionato «γκρεμίζονταν» αγωνιστική με την αγωνιστική, οι αυτοκτονικές της τάσεις δεν την άφησαν να διεκδικήσει το πολυπόθητο Scudetto.

Στις επτά μέρες διαμονής, ο ισχυρός άνδρας των Ναπολιτάνων, Αουρέλιο Ντι Λαουρέντις ήταν παρών. Δεν έβγαλε τον εαυτό του έξω από το πρόβλημα και προσπάθησε να οσφρηθεί την αιτία. Η απάντηση ήταν το ολικό «ρεκτιφιέ». Με διεκπεραιωτή τον αθλητικό διευθυντή της, Κριστιάνο Τζιούντολι και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σπαλέτι, πάρθηκαν γενναίες αποφάσεις.

Πέρασαν πεντέμισι μήνες από τότε. Το ημερολόγιο έφτασε να δείχνει 5 Οκτωβρίου και η Νάπολι δεν είναι απλά καλύτερη. Είναι Η καλύτερη. Στην Ιταλία, αλλά και στο Champions League. Είναι η νέα ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις, μια πολυμήχανη, ανεξάντλητη πηγή φάσεων, ποιότητας και ποδοσφαιρικής απόλαυσης. Κι ας μοιάζει ελάχιστα με τη φουρνιά που ήταν η πυξίδα της για μια τετραετία, κι ας άλλαξε «βίαια» πρόσωπο χάνοντας πολλά από τα εκ πρώτης όψεως «αναντικατάστατα» στελέχη της (Ινσίνιε, Κουλιμπαλί, Μέρτενς, Ρουίθ, Οσπίνα).

Η νίκη επί του Άγιαξ αποτέλεσε την έκρηξη. Πολύ απλά, γιατί δεν ήταν απλά, νίκη. Ήταν ένας άνευ προηγουμένου θρίαμβος, ο μεγαλύτερος στα 96 χρόνια της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και συνάμα η πιο μελανή σελίδα στα 122 αντίστοιχα του κραταιού Αίαντα, μέσα, μάλιστα, στο σπίτι του. Εμφάνιση που θα ζήλευε ο Γιόχαν Κρόιφ και θα θαύμαζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, οι δύο μύθοι από τους οποίους ονομάστηκαν τα γήπεδα των δύο κλαμπ, αμφότεροι παρακολουθώντας από τον καναπέ του παραδείσου.

Το σύνολο του Λουτσιάνο Σπαλέτι έριξε την πρώτη πανευρωπαϊκού βεληνεκούς «πιστολιά» κόντρα στη Λίβερπουλ, αλλά πολλοί έσπευσαν να υπερτονίσουν την αδυναμία των Reds, παρά την αξία των Παρτενοπέι. Ακολούθησε ο δεύτερος κρότος με το διπλό επί της Μίλαν στο «Σαν Σίρο», σε ένα ματς που ομολογουμένως δεν ήταν καλύτερη. Αυτό το test, όμως, είχε θέμα τον «χαρακτήρα». Την ψυχή μιας ομάδας που έχει όλα τα φόντα για διάκριση και τίτλους. Πολύ περισσότερο, η Νάπολι έχει όλα τα συστατικά που προσδοκά ο ουδέτερος θεατής.

Luciano Spalletti's #Napoli have now won nine of 11 games in all competitions this season and remain unbeaten.



Their results include beating Liverpool 4-1, AC Milan 2-1 away and tonight beating Ajax 6-1 away. 🇮🇹🔵#AjaxNapoli pic.twitter.com/efuAE43Bm9