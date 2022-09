Οι οπαδοί της Λίβερπουλ είχαν θεωρηθεί άδικα οι υπαίτιοι της καθυστέρησης στην ώρα έναρξης του τελικού του Champions League από την UEFA, η οποία, μάλιστα, σύμφωνα με τον «Guardian» είχε προετοιμάσει μέρες πριν το ματς την εν λόγω ανακοίνωση σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά.

Πέρασαν σχεδόν τέσσερις μήνες από το πρωτοφανές σκηνικό για τελικό Champions League που έλαβε χώρα στο Παρίσι, πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ. Περίπου 15.000 οπαδοί των Reds στριμώχτηκαν επικίνδυνα σε τεράστιες ουρές έξω από το «Σταντ Ντε Φρανς» λόγω του οργανωτικού χάους των αρμόδιων αρχών και 2.700 εξ αυτών δεν κατάφεραν να μπουν ποτέ στο γήπεδο παρά την κατοχή εισιτηρίου, με τη γαλλική αστυνομία να προβαίνει σε απρόκλητη χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τα πλήθη μετά την κατά 36 λεπτά καθυστερημένη σέντρα του αγώνα.

Την ίδια ώρα, η UEFA είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά έριχνε το φταίξιμο στην πλευρά των οπαδών, κάνοντας λόγο για «καθυστερημένη άφιξη των φιλάθλων στο γήπεδο». Κάτι τέτοιο, όμως, αποδείχθηκε περίτρανα πως δεν ίσχυε και πλέον, σύμφωνα με τον «Guardian», γίνεται γνωστό πως ήταν ένα προσχεδιασμένο μήνυμα των διοργανωτών σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, η UEFA είχε συντάξει την ανακοίνωση αρκετές μέρες πριν από τον τελικό, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει αν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα που θα καθυστερούσε την έναρξη του αγώνα. Αυτό συνέβη και το μήνυμα έπαιξε μέχρι και στα μάτριξ του γηπέδου του Παρισιού, ενώ παράλληλα οι φίλοι των Reds βίωναν μια εξαιρετικά ανυπόφορη κατάσταση (εκ των οποίων και μερικοί επιζώντες από την τραγωδία του «Χίλσμπορο»).

Η ανεξάρτητη έρευνα που διεξάγει η UEFA για την αναζήτηση των υπαίτιων αναμένεται να παρουσιάσει τα τελικά της ευρύματα στα τελη Νοεμβρίου.

Exclusive: Uefa’s statement apparently blaming Liverpool fans for causing the delay to the start of the Champions League final in Paris was pre-prepared a considerable time before the day of the match.



Story: @david_conn https://t.co/RT3YRKF1HE