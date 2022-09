Μετά από απόφαση της UEFA ο ύμνος του Champions League δεν θα ακουστεί στις τέσσερις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων που θα λάβουν χώρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στη Μεγάλη Βρετανία θα διεξαχθούν κανονικά, με τη μόνη διαφοροποίηση να είναι η αλλαγή μέρας του αγώνα της Ρέιντζερς με τη Νάπολι. Η UEFA σε ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ αποφάσισε να μην ακουστεί ο ύμνος της κορυφίας διασυλλογικής διοργάνωσης στα ματς που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στο Νησί. Ο λόγος για τις αναμετρήσεις Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ, Ρέιντζερς - Νάπολι και Τσέλσι - Ζάλτσμπουργκ.

There will be no Champions League anthem played during matches played at home by British teams this week. Interestingly, it’s the same song played during a coronation.