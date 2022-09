Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ

«Έφυγε» από την ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών, η βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα είναι η μακροβιότερη βασίλισσα στην παγκόσμια ιστορία.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W