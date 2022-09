Τυχαίο, επιτηδευμένο, κατά λάθος ή... μονάχα ο Αργεντινός σπονσοράρεται; Όπως και να 'χει, έγινε viral το γεγονός πως μονάχα το μανίκι του Μέσι στην Παρί έχει την διαφήμιση... GOAT στο μανίκι.

Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν μόλις ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους ενόψει του αγώνα με την Γιουβέντους στην πόλη του φωτός για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Περνούν ξανά κάτω από τη μικρή αψίδα που βρίσκεται στον διάδρομο ο οποίος οδηγεί προς τ' αποδυτήρια. Καθώς περνούν όλοι, κάποιος παρατηρεί τι συμβαίνει με το μπλουζάκι του Λιονέλ Μέσι και τη διαφορά με τους υπόλοιπους.

Εδώ και καιρό η Παρί έχει συνάψει χορηγική συνεργασία με την εταιρεία GOAT που έχει να κάνει με μεταπώληση ειδών ένδυσης και υποδημάτων.

Είναι προφανές πως λόγω της επωνυμίας της εταιρείας, έγιναν και τα σχετικά λογοπαίγνια με την παρουσία του Μέσι στην Παρί. Και τώρα έρχεται αυτό. Μονάχα το μπλουζάκι του Αργεντινού αναγράφει το GOAT στο δεξί μανίκι, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που έχουν κενό στο συγκεκριμένο σημείο της φανέλας τους...

Noticed how they printed “GOAT” only on Messi's sleeve 😉pic.twitter.com/oHTo1fRBKz