Ο Κάρλο Αντσελότι μετέτρεψε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League σε βραδιά καραόκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Αφού παρέλασαν με το πούλμαν στους δρόμους της Μαδρίτης και έστησαν φιέστα στην πλατεία Θιμπέλες, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσαν τους εορτασμούς για την κατάκτηση του Champions League στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Μίδας των Champions League, ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία που κοσμεί το παλμαρέ του με τέσσερις κατακτήσεις. Ο Κάρλο Αντσελότι οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και μετά το φινάλε του αγώνα, η χαρά του ήταν ζωγραφισμένη στα χείλη. Γι' αυτό και πήρε μικρόφωνο και τραγούδησε ενώπιων όλων τον ύμνο της ισπανικής ομάδας, γνωρίζοντας μάλιστα ακριβώς όλους τους στίχους.

Βέβαια δεν ήταν μόνος του σε αυτή την προσπάθεια καθώς παίκτες όπως Καρίμ Μπενζεμά, Τιμπό Κουρτουά, Μαρσέλο, Λούκα Μόντριτς και Μάρκο Ασένσιο, πήραν μικρόφωνο και τραγούδησαν μαζί με τον Ιταλό τεχνικό.

🎶🤍"¡HISTOOOOORIA QUE TU HICISTE...."🤍🎶



Ancelotti and the players singing Real Madrid Anthem during the celebrations 🤍



pic.twitter.com/h4UTyX6x9C