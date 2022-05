Η Ρεάλ Μαδρίτης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά και ο Κάρλο Αντσελότι έγραψε ιστορία, αποτελώντας τον νέο ρέκορντμαν τροπαίων στο Champions League με την τέταρτη προσωπική κατάκτηση.

«Μίδας» Κάρλο Αντσελότι. Επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την παραίτηση του Ζινεντίν Ζιντάν και την οδήγησε και πάλι από το χέρι στην κορυφή της Ευρώπης. Η Βασίλισσα πανηγυρίζει το 14ο τρόπαιο της μεγαλειώδους ιστορίας της, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Παρισιού και ο Καρλέτο απολαμβάνει πια το ρεκόρ σε κατακτήσεις, φτάνοντας τα τέσσερα τρόπαια!

Κανείς άλλος δεν είχε σημειώσει περισσότερες μέχρι πρότινος. Ο Ιταλός τεχνικός άνοιξε τον λογαριασμό του το 2003 (Μίλαν - Γιουβέντους) και διπλασίασε τα τρόπαια ως προπονητής των Ροσονέρι το 2007 στον τελικό της Αθήνας, και πάλι κόντρα στη Λίβερπουλ. Το 2014 έπιασε τις τρεις κατακτήσεις, αυτή τη φορά στον πάγκο των Μερένγκες και τον τελικό της Λισαβόνας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Carlo Ancelotti becomes the first manager to ever win FOUR Champions League trophies 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/aHXhCMdOf3