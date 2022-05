Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στη βάση της μαζί με το τρόπαιο του Champions League και πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο της το τρόπαιο υπ΄αριθμόν 14!

Ρεάλ Μαδρίτης, η απόλυτη Βασίλισσα του Champions League! Έπειτα από μια ιστορική πορεία στη φετινή διοργάνωση με ανατροπές και προκρίσεις απέναντι σε Παρί, Τσέλσι και Σίτι, οι Μαδριλένοι ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Λίβερπουλ στον μεγάλο τελικό και επέστρεψαν στον δικό τους θρόνο.

Μια μέρα μετά τη νίκη στο Παρίσι η αποστολή της Ρεάλ γύρισε στη Μαδρίτη, εκεί όπου την περίμενε ο κόσμος της γεμάτος όρεξη για φιέστα! Πλήθος οπαδών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Cibeles, με τους παίκτες της Αντσελότι να καταφτάνουν παρέα με το τρόπαιο και να δίνουν το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς.

🎉 Me sé más de uno al que mañana le va a costar madrugar... #CHAMP14NS | #CAMPEON35 | #RMFans pic.twitter.com/MstDSz8w7C

This picture is beautiful. 🤍 pic.twitter.com/hY3YtIKgh5

The stage is set! 🤍 pic.twitter.com/WSYyZHjK1Z

Here we go! 😍 pic.twitter.com/KBVUjAulDm