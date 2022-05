Αδιανόητα πράγματα στο «Σταντ Ντε Φρανς» πριν την καθυστερημένη έναρξη του τελικού του Champions League, με την αστυνομία να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού σε φιλάθλους της Λίβερπουλ που περίμεναν στην ουρά με το εισιτήριό τους.

Σκηνικά ντροπής γιοα την UEFA πριν από τον τελικό του Champions League. Το «χάος» με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους φιλάθλους και την είσοδο δεκάδων χωρίς εισιτήριο ενισχύθηκε από την αδικαιολόγητη χρήση δακρυγόνων από την πλευρά της αστυνομίας.

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που απεικονίζει αστυνομικό να ψεκάζει σπρέι πιπεριού σε φίλους των Reds που περίμεναν στην ουρά έξω από τις θύρες του γηπέδου για πάνω από μιάμιση ώρα, έχοντας κανονικά το εισιτήριό τους το οποίο και έδειχναν στις Αρχές!

Police here have tear-gassed fans outside Stade de France who have spent more than 90 minutes trying to enter. These are fans with tickets but because of a system failure have been unable to enter. Nasty scenes. pic.twitter.com/Bqx2JrUVAj