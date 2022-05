Πρωτοφανή λάθη των ιθυνόντων του τελικού έχουν αφήσει την πλειοψηφία των οπαδών της Λίβερπουλ έξω από το γήπεδο, με τουλάχιστον 30 λεπτά καθυστέρηση η σέντρας του μεγάλου τελικού.

Tην ώρα που απέμεναν λιγότερα από 15 λεπτά για την έναρξη του 67ου τελικού του Champions League ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης χιλιάδες ήταν οι φίλοι των Κόκκινων που δεν είχαν ακόμα καταφέρει να εισέλθουν στο Σταντ ντε Φρανς για να παρακολουθήσουν τον τελικό.

Πρωτοφανείς καθυστερήσεις έχουν σημειωθεί από τους υπεύθυνους του γηπέδου, και όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο είναι πολύ δύσκολο όλος αυτός ο κόσμος να έχει εισέλθει στο γήπεδο του Σεντ Ντενί μέχρι την προγραμματισμένη σέντρα του τελικού στις 10 ώρα Ελλάδας.

Έτσι πάρθηκε η απόφαση για καθυστέρηση συνολικά 36 λεπτών στη σέντρα, προκειμένου την στιγμή της έναρξης να μην έχει παραμείνει κόσμος έξω από το Σταντ ντε Φρανς.

Σύμφωνα με την UEFA, ο λόγος της καθυστερήσης ήταν η αργοπορημένη άφιξη των οπαδών, με δημοσιογράφους πάντως να τονίζουν πως υπήρξε λανθασμένος χειρισμός της ασφάλειας του γηπέδου.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες:

Liverpool fans are still making their way into the Stade de France after severe congestion and bottle-necks caused chaos on approach to the stadium (video via @SamWallaceTel) #UCL #LFC pic.twitter.com/saDq4iLoRb