Με επίγνωση της τρέλας των οπαδών της Λίβερπουλ για το 7ο ευρωπαϊκό, η Fan Zone στο Παρίσι θα έχει χωρητικότητα που θα φτάνει στις 44.000 κόσμο, δηλαδή το 7πλάσιο από αυτό που προβλέπεται για τους φίλους της Ρεάλ!

Η πόλη του φωτός αφήνει για λίγο στην άκρη τους έρωτες και τον ρομαντισμό και γεμίζει με ποδόσφαιρο και με κόσμο που είναι ερωτευμένος με την ομάδα του.

Το Παρίσι κινείται πλέον στους τρελούς ρυθμούς του τελικού του Champions League που θα διεξαχθεί στο Stade de France το βράδυ του Σαββάτου, περιμένοντας χιλιάδες οπαδούς των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης που θα βρεθούν στον τόπο που θα κριθεί ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης.

Οι Fan Zones έχουν ετοιμαστεί και στηθεί ώστε πλέον να μπορούν να τις επισκέπτονται όσοι έχουν ήδη φτάσει στην γαλλική πόλη, με την διαφορά ότι υπήρξε μέριμνα για την ... τρέλα που κουβαλάει ο κόσμος των «κόκκινων».

Και για τον λόγο αυτό φέρεται το σημείο όπου θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί των κατόχων του Carabao Cup και του Κυπέλλου Αγγλίας, να έχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτή για την οποία υπήρξε πρόβλεψη αναφορικά με τους φίλους της Ρεάλ.

Περί τους 44.000 ανθρώπους θα μπορεί να χωρέσει η Fan Zone για τους υποστηρικές της ομάδας του Κλοπ, στις 6.000 ο χώρος για τους Ισπανούς...

UEFA:



