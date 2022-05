H UEFA έδωσε την έγκριση της για τα νέα φορμάτ που θα διεξάγονται το Champions League, το Europa League και το Europa Conference League από τη σεζόν 2024-25.

Αλλαγές έρχονται στο σύστημα διεξαγωγής των Champions League, Europa League και Europa Conference League από τη σεζόν 2024-25. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA η ομοσπονδία αποφάσισε να εφαρμόσει το «ελβετικό σύστημα».

Το νέο Champions League θα περιλαμβάνει 36 ομάδες σε έναν όμιλο, όμως κάθε μία θα δίνει οκτώ αγώνες στην πρώτη φάση και όχι δέκα. Τα δύο έξτρα εισιτήρια θα πηγαίνουν σε ομάδες, βάσει της κατάταξης των χωρών τους στη λίστα Country Coefficient της κάθε διαφορετικής ποδοσφαιρικής χρονιάς. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία και η Ολλανδία προπορεύονται σε αυτό το κομμάτι, λόγω των επιδόσεων των ομάδων τους φέτος.

Official: UEFA have confirmed the final format and access list for European club competitions as of the 2024/25 season, introducing the "Swiss system" #mulive pic.twitter.com/Zo33R1FzjQ