Αύξηση της τάξεως του 40% θα αποφέρει το νέο φορμάτ του Champions League στα ετήσια έσοδα της UEFA, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να υπολογίζει πως κάθε χρόνο θα γεμίζει τα ταμεία της με 5 δισεκατομμύρια ευρώ!

Τον περασμένο Απρίλιο και στον απόηχο της πρόωρης διάλυσης της European Super League, η UEFA πήρε ξανά την κατάσταση στα χέρια της και απάντησε στις προκλήσεις, λανσάροντας τη νέα μορφή που έχει οραματιστεί για το Champions League. Αρχής γενομένης από τη σεζόν 2024/2025 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση περνάει σε διαφορετική εποχή και το ολοκαίνουριο φορμάτ μπορεί προσφέρει περισσότερες ομάδες, αγώνες και δράση στο φιλοθεάμον κοινό, αλλά συνάμα αποφέρει εκκωφαντικά περισσότερα έσοδα για την UEFA!

Σύμφωνα με τους «Times», η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκτιμά πως τα συνολικά έσοδα που θα προέρχονται από το «νέο» Champions League, μέσω τηλεοπτικών και εμπορικών δικαιωμάτων, θα ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως!

Μια αύξηση δηλαδή της τάξεως του 40% σε σχέση με πέρσι, καθώς στο τέλος του 2021 η κάνουλα έκλεισε στα 3,6 δις ευρώ! Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η αύξηση του εισοδήματος σημαίνει αυτομάτως και μεγαλύτερο διαμοιρασμό χρημάτων στις συμμετέχουσες ομάδες, «όπλο» που δεδομένα η UEFA θα χρησιμοποιήσει στην καταπολέμηση της ESL και των αποστατών που θα θελήσουν μελλοντικά να καθαιρέσουν το Champions League από τη θέση του ανώτατου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, έχουν εκφραστεί ήδη φόβοι πως η νέα τάξη πραγμάτων νομοτελειακά θα διογκώσει το χάος μεταξύ μικρών και μεγάλων, αφού τα «φουσκωμένα» ποσά απλώς θα χαλυβδώσουν το ολιγοπώλιο που επικρατεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

UEFA expecting 40% rise in CL rights for new-look tournament to 5bn euro per year - big cash rise for the clubs.

