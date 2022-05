Με τον Ροντρίγκο να έχει ισοφαρίσει και τη Ρεάλ να χρειάζεται ακόμα ένα γκολ για την παράταση, ο κόσμος της ομάδας πανηγύρισε σαν γκολ, την ανακοίνωση για τα έξι λεπτά καθυστερήσεων απέναντι στη Σίτι!

Τα μαγικά... δευτερόλεπτα που έζησαν οι οπαδοί των «μερένγκες» ήταν παράλληλα ένας μεγάλος εφιάλτης για τον Πεπ και την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ροντρίγκο είχε καταφέρει να ξαναβάλει τους την Ρεάλ στο κόλπο της πρόκρισης ισοφαρίζοντας σε 1-1 από το γύρισμα του Μπενζεμά στο 90' και το σύνολο του Αντσελότι χρειαζόταν ακόμα ένα γκολ για το εξτρά ημίωρο.

Μόλις ο κόσμος στο «Μπερναμπέου» άκουσε τα 6 λεπτά καθυστερήσεων, πανηγύρισε... σαν γκολ, το οποίο φυσικά ήρθε ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα για το 2-1, την παράταση και την μαγική πρόκριση εκεί με το πέναλτι του Μπενζεμά.

Bernabeu's reaction when they heard of 6 minutes of stoppage time 😳

pic.twitter.com/FtLVoiRoh5